Homem é preso após entrar em universidade de PE fantasiado de 'Ghostface'

Um suspeito portando uma arma branca foi identificado e preso, disse a corporação. "Não foi encontrada arma de fogo com o estudante. A ocorrência segue em andamento, com o efetivo fazendo uma varredura minuciosa nos andares da universidade".

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem fantasiado com roupas pretas e usando uma máscara. O caso ocorreu na Unibra, localizada no bairro da Boa Vista.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (26) após se fantasiar do personagem "Ghostface", da série de filmes "Pânico", e levar uma faca que seria de madeira para uma universidade particular do Recife.

