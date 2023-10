Homem é preso após enteada revelar a amiga que sofre abusos há 7 anos em SP

Os estupros teriam começado quando a vítima tinha 7 anos -atualmente ela tem 14. A adolescente desabafou com uma amiga, que contou a uma professora da escola. A coordenação da unidade de ensino acionou o Conselho Tutelar do Guarujá e, em seguida, o caso passou a ser investigado pela polícia.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 40 anos foi preso na segunda-feira (2), no Guarujá, no litoral de São Paulo, suspeito de estuprar a enteada. A jovem relatou a uma amiga que sofria abusos há pelo menos sete anos.

