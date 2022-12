Homem é preso ao ser flagrado furtando mochila de carro no centro de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem flagrado furtando uma mochila em um veículo parado na avenida Rio Branco, no centro de São Paulo, foi preso pela Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (14).

Equipes da 1° Delegacia Seccional Centro detiveram o homem na mesma via em que ele cometeu o crime, nas proximidades de um dos fluxos, como são chamadas as aglomerações de dependentes químicos da cracolândia.

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil mostra o momento em que o preso busca pertences dentro de um carro que estava parado na avenida Rio Branco. O homem se aproveitou que o veículo estava vazio para furtar uma mochila que estava no carro. Ele estava acompanhado de um outro homem, que recebe a mochila pouco tempo depois.

O automóvel estava parado na via após o motorista ter seu celular tomado por um outro bandido. Na intenção de recuperar o bem, ele abandonou o veículo e correu atrás do criminoso.

Ao ser preso, o homem usava a mesma camiseta que vestia ao cometer o crime. Ele também foi reconhecido devido à bota ortopédica que usa em uma das pernas.

Segundo a Polícia Civil, o preso foi levado para o 3° DP (Campos Elíseos). Outras duas pessoas foram detidas. A polícia espera a presença de possíveis vítimas para reconhecimento.

A Folha de S.Paulo mostrou recentemente que a avenida Rio Branco virou um ponto de roubos e furtos. Moradores relatam insegurança em passar pelo local de carro ou a pé.

A reportagem teve acesso a vídeos que mostram a ação de homens e mulheres, que agem em bando.

Os motoristas são atacados quando param no semáforo do cruzamento da avenida Rio Branco com a rua General Osório. As imagens mostram quando grupos vão em direção aos automóveis e roubaram pertences de que estão nos veículos. Um motorista assustado com a ação chega a subir na calçada para fugir.

Já os pedestres são abordados enquanto estão em pontos ônibus ou caminhando pela via.

Em nota, encaminhada no final de novembro, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) disse que as polícias Civil e Militar atuam diariamente na região com a realização de ações de investigação e policiamento preventivo e ostensivo para combater todas as modalidades de crimes.