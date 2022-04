Homem é morto a tiros em bar lotado de MG; namorada também foi baleada

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi morto com tiros à queima-roupa em um bar lotado em Contagem, na Grande BH, na noite de domingo (10).

Imagens das câmeras de segurança mostram o atirador saindo de um carro que para na porta do local. Depois de muita correria e gritaria, Lucas Rafael Carneiro, de 34 anos, é atingido, cai e morre na hora.

Outras duas pessoas foram atingidas, dentre elas a namorada da vítima, que levou um tiro na perna. Segundo a polícia, ela alterou a cena do crime ao pegar objetos pessoais de Carneiro e foi chamada para dar esclarecimentos. Segundo a Polícia Civil, a mulher não é tratada como suspeita e não foi identificada --e portanto não foi possível achá-la para que se manifeste.

A outra pessoa baleada foi um homem não identificado, ferido no braço. Os dois não correm risco de morrer. O suspeito ainda é visto retornando para o carro e foge rapidamente. Até a tarde desta segunda-feira (11), ninguém foi preso.

Os policiais chegaram pouco tempo depois do crime, mas a vítima já estava sem sinais vitais. A Espetaria Hermanos, que fica em uma movimentada avenida de Contagem, foi procurada pela reportagem, mas ninguém quis dar entrevista.

CENA ALTERADA

À reportagem, a Polícia Militar afirmou que a sequência das imagens releva que a namorada do homem, mesmo ferida, chega a mexer na cena do crime para pegar objetos pessoais do companheiro, já morto.

Depois, por ordem dos próprios militares, ela retornou, foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos e acabou sendo liberada.

A Polícia Civil informou nesta segunda à reportagem que Lucas Rafael Carneiro tinha passagem criminal por estelionato e que, "tão logo foi avisada do crime, deslocou equipe da perícia criminal para os primeiros levantamentos. No entanto, ainda não há suspeitos ou motivação do crime".

No vídeo, é possível ver, pelas camisas de time, que o bar estava cheio por conta do jogo entre Atlético e Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar disso, segundo os policiais, não há nenhuma linha que relacione este fato com o crime.

A Polícia Civil acrescentou, ainda, que nenhum suspeito foi encaminhado à Delegacia de Plantão e que já foi instaurado um procedimento de investigação, já em andamento. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico (IML).