Homem é morto a tiros dentro de BMW blindada em Duque de Caxias, no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um homem foi morto na manhã desta sexta-feira (10) dentro de sua BMW blindada, no bairro Vila São Luiz, em Duque de Caxias (RJ). Tiros de fuzil e pistola foram disparados contra o carro de luxo e atravessaram a proteção reforçada, atingindo a vítima, identificada como Gláucio Ferreira.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram várias perfurações no vidro frontal do veículo, concentradas no lado do motorista. A perícia no local já foi realizada e as investigações para identificar suspeitos do crime já começaram, segundo informações da Polícia Civil ao UOL.

O crime é tratado como um homicídio, mas a motivação ainda é desconhecida, afirmou a Polícia Militar, primeira a atender à ocorrência.

Gláucio já trabalhou como segurança do vereador Claudio Thomaz (DEM-RJ), que publicou nota de pesar em suas redes sociais afirmando que "perdeu um amigo de forma cruel".

"Que nosso Senhor possa confortar sua família e amigos neste momento de tristeza", completou o político, informando que o velório do homem será amanhã, no cemitério Tanque do Anil, a partir das 14h.

Outras postagens afirmam que o rapaz também fez parte da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Questionada sobre a informação, a corporação ainda não respondeu à reportagem.