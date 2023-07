Homem é morto por policial ao tentar separar briga por causa de pitbull

Ainda segundo Melo, houve um desentendimento e o policial teria agarrado seu pescoço -momento em que Sidney interveio. "Ele desarmou e foi no sentido da moto [...] O policial pegou outra arma e deu de 6 a 8 tiros no rapaz", disse.

Segundo a irmã da vítima, Cidinei Souza parou no posto onde ocorria uma briga entre o policial e o tutor da pitbull. "Na confusão, ele [o policial] pegou o pescoço do rapaz e meu irmão foi pra cima dele. Teve uma luta corporal, meu irmão desarmou o policial e, quando subiu na moto, levou os tiros", disse em entrevista ao Balanço Geral.

