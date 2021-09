Homem é morto em arrastão para roubo de celular em área nobre de São Paulo

O caso foi registrado pelo 78º DP, que realizou a apreensão formal do menor. As investigações prosseguem para identificar os demais envolvidos.

Posteriormente, os policiais foram informados sobre uma pessoa com as mesmas características informadas, que havia sido abordado por policiais da Força Tática.

As vítimas passaram as características físicas dos autores, tendo uma delas informado a localização deles, já que estava rastreando seu aparelho celular que havia sido levado pelo trio.

O menor pilotava uma moto Honda CG branca, sem placa, e tentou fugir ao perceber a aproximação da polícia. De acordo com a secretaria, ele confirmou ter roubado o veículo há dez dias e disse que estava com um comparsa praticando roubos pela região da Paulista. O garupa da moto e outro suspeito conseguiram fugir.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, um adolescente de 17 anos foi apreendido, às 22h27, na rua Faure Rosa, no bairro Americanópolis, na zona sul. Ele é suspeito de participar do arrastão.

