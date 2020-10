Homem é morto com tiro no queixo na zona norte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista de aplicativo de 24 anos foi morto na noite de sexta-feira (16), na rua José Amaro Peçanha, no bairro São Domingos (zona norte). De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram chamadas por moradores da rua às 20h34.

Ao chegar, a PM identificou um homem com pelo menos um tiro na região do queixo. Ele estava no banco do motorista de um Hyundai HB20. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou a morte no local.

Segundo a PM, os moradores ouviram o disparo de arma de fogo e viram três pessoas fugindo. Câmeras de segurança mostram que o homem chegou ao local acompanhado de uma mulher e, quando ela desceu do carro, foi abordada pelos assassinos.

Ele tentou fugir de ré, mas foi atingido por um disparo após bater em outro carro. Os bandidos conseguiram fugir.

Por nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirma que o caso está sendo investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa). As imagens de segurança foram analisadas e testemunhas ouvidas, e a investigação segue na tentativa de deter os autores.

A identidade da vítima não foi informada pelos órgãos de segurança.