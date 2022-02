Homem é morto ao tentar evitar assalto a casal na zona sul de SP

No 47º DP, no Capão Redondo, para onde o caso acabou levado inicialmente, foram quatro latrocínios registrados em 2021.

De acordo com relatado pelo casal à PM, um dos homens da moto disparou contra o motorista, que foi encontrado baleado no veículo. Foi chamado o resgate, mas a vítima não resistiu e morreu.

SÃO PAULO, SP (FOLHPARESS) - Um homem de 28 anos foi morto ao tentar evitar um assalto, no início da madrugada deste sábado (12), na avenida Guarapiranga, no Jardim São Luís, zona sul de São Paulo.

