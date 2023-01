Homem é eletrocutado ao instalar antena, mulher o socorre, mas ambos morrem

Já o Corpo de Bombeiros disse à reportagem que eles foram acionados para atenderem a ocorrência, mas ao chegarem no local as duas vítimas já estavam carbonizadas, enquanto uma haste e o cabo da fiação elétrica se encontravam energizados.

De acordo com a TV Bahia, afiliada da TV Globo no estado, João Paulo Marques dos Santos, de 33 anos, teria subido na casa para instalar a antena quando a barra de ferro encostou nos fios e ele morreu eletrocutado.

