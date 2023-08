Homem é condenado a pagar R$ 6 bi por divulgar fotos íntimas da ex-namorada

Ele supostamente enviou links das fotos para seus amigos e familiares por meio de uma pasta do Dropbox acessível ao público, segundo apurou o New York Post.

A mulher havia compartilhado com ele fotos e selfies íntimas durante o relacionamento. Após o rompimento em 2021, ele teria postado as fotos em plataformas de mídia social e sites adultos sem o consentimento dela.

No processo, a alegação foi de que ele postou fotos íntimas dela online para "envergonhá-la publicamente" após o rompimento do namoro.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um júri do Texas, nos EUA, concedeu a uma mulher uma indenização no valor de R$ 6 bilhões (US$ 1,2 bilhão) em uma ação movida contra o ex-namorado por postar publicamente fotos íntimas dela após o fim do relacionamento.

