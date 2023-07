Homem é baleado na zona norte do Rio e moradores protestam na Dutra

Ainda nesta quarta, pela manhã, um menino de 11 anos foi baleado e morreu durante um patrulhamento da Polícia Militar em Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com a corporação, a criança foi atingida durante troca de tiros entre os agentes e criminosos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o protesto foi encerrado às 19h37 e a via foi totalmente liberada.

Após o caso, moradores realizaram um protesto na BR-101, a via Dutra, na altura do bairro do Jardim América, sentido São Paulo. A manifestação chegou a interditar o trânsito na rodovia durante alguns minutos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi baleado na tarde desta quarta-feira (12) na comunidade Furquim Mendes, no Jardim América, zona norte do Rio de Janeiro. Moradores afirmam que a vítima, identificada como David Carlos Correa Carneiro, 43, trabalha como mototaxista na comunidade.

