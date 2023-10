Homem é baleado ao tentar gravar vídeo após acidente de trânsito no DF

A reportagem entrou em contato também com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal para obter mais informações sobre a vítima, que respondeu que "não pode fornecer informações sobre os pacientes atendidos na rede pública de saúde".

Um homem de 50 anos, que não teve sua identidade divulgada, foi baleado no Setor de Indústria e Abastecimento, no DF. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, a vítima foi atendida com estado de saúde "delicado".

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.