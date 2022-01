Homem é agredido e arrastado para dentro de comunidade em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi agredido por outros sete e arrastado para dentro da comunidade do Moinho, localizada na Barra Funda, zona oeste de São Paulo no início da tarde deste sábado (29), por volta das 12h45. Moradores da região registraram o momento após ouvir gritos. A suspeita é que o homem tenha cometido um crime nas imediações.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.