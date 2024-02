Homem é acusado de furto e perseguido por mais de 100 pessoas em MG

A PM chegou a usar spray de pimenta para dispersar a multidão. O suspeito foi levado ao hospital e foi constatado lesões no rosto e no couro cabeludo.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, no local da ocorrência havia cerca de 150 pessoas tentando linchar o suspeito.

O homem de 48 anos se escondeu no banheiro de um açougue no centro de Juiz de Fora enquanto era perseguido por uma multidão que o acusava de furto.

