Homem detido por furto na BA é solto, mas se desespera com fome

Dados da Defensoria Pública da Bahia fornecidos ao programa mostram que, entre 2019 e 2021, os casos de furto do tipo cresceram de 12% para 20% do total de crimes do gênero.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em Salvador, um homem de 44 anos foi preso e liberado após furtar peças de queijo de um supermercado para tentar vender e pagar o aluguel do quarto em que mora com a família. O caso foi considerado um furto famélico, quando é motivado pela fome.

