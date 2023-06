Homem desarma PM ao ser preso e atira em dois policiais em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem abordado com um celular roubado, segundo a polícia, desarmou um policial militar e atirou contra ele e outro soldado no momento em que seria preso, nesta quinta (1º), em São Paulo. O caso ocorreu por volta das 9h na rua Antonio Coutinho, região de São Mateus, zona leste.

A cena violenta foi gravada uma câmera de segurança instalada na frente de um comércio próximo.

De acordo com o registro policial, uma equipe do 38º Batalhão da PM patrulhava a região quando abordou dois homens. Na consulta do imei (espécie de registro) do celular de um deles, foi constatado que o aparelho havia sido roubado.

Antes de ser colocado na parte de trás da viatura para ser preso, o homem reagiu e entrou em luta corporal com os dois PM, que foram baleados com a arma que pertencia a um deles.

Segundo as imagens, um dos PMs abre a porta traseira do carro e mexe no interior do veículo, enquanto o outro segura o suspeito encostado na parede.

O homem, porém, reage e tenta fugir. Os dois PMs tentam imobilizá-lo por mais de dez segundos -os três chegam, inclusive, a parar no chão-, até que o detido consegue retirar a arma do coldre de um dos soldados e dispara contra o rosto do outro, que cai no chão.

O suspeito e o outro PM continuam em luta corporal, mas o soldado também acaba baleado. O homem chega a arrastar o policial até fugir.

Ainda no chão, um dos soldados pega um telefone celular enquanto o outro fica imóvel. Neste momento, a gravação mostra pessoas se aproximando dos PMs.

Equipes do policiamento local e do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros, e os dois policiais foram levados pelo helicóptero Águia, da PM, ao Hospital das Clínicas. O quadro de saúde dos dois é estável, afirma a Secretaria da Segurança Pública.

Os dois suspeitos fugiram em um Fiat Mobi preto, mas acabaram presos horas depois, segundo informou a SSP e como publicou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, em suas redes sociais. "Os militares estão sob cuidados médicos no HC. Oremos por eles", escreveu.

Um terceiro suspeito, encontrado com a arma do policial, era foragido da Justiça e também foi preso, segundo a PM.

Em entrevista à TV Bandeirantes, o suspeito que atirou afirmou ter feito quatro disparos, mas disse que não teve a intenção de matar.