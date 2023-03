Homem desaparece arrastado por enchente em Barueri (SP)

Os bombeiros encontraram por volta das 18h de segunda-feira (13) o corpo de uma mulher dentro do rio Tietê, na Ponte Estaiadinha, na junção com o rio Tamanduateí. O corpo ainda não foi identificado.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura), esta quarta-feira terá sol e variação da nebulosidade com temperatura máxima prevista de 28°C. No fim da tarde, com a chegada da brisa marítima, são esperadas pancadas de chuva na região metropolitana.

Imagens captadas pelo helicóptero da Record TV mostraram, ao vivo, a cena do afogamento. As imagens flagraram a vítima tentando segurar em vegetações e submergindo logo em seguida.

