Homem de 84 anos morre em assalto na região do ABC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um idoso de 84 anos morreu após sofrer um assalto dentro de casa na madrugada deste sábado (24), na no centro de Mauá (ABC). Ninguém foi preso.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), uma equipe da PM foi acionada para atender ocorrência de roubo. No local, os militares encontraram o idoso já sem vida e amarrado na garagem. As causas para morte estão sendo investigadas.

Segundo a polícia, um vizinho disse que ouviu o barulho do carro da vítima quebrando o portão. Na casa, os policiais notaram o roubo de uma televisão. Após buscas, o carro do idoso foi encontrado abandonado nas proximidades.

Foi solicitada perícia. O caso foi registrado como latrocínio pelo 1º DP de Mauá, que apura os fatos.