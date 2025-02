Homem de 78 anos é agredido por jovem que fazia manobras com Porsche em Praia Grande

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Praia Grande pediu a prisão temporária do agressor por tentativa de homicídio com os agravantes de motivo fútil, meio cruel, impossibilidade de defesa e pela vítima ter mais de 60 anos.

Nesse momento, o jovem partiu para cima do idoso e deu vários socos e chutes. Silva ainda conseguiu levantar, mas levou uma rasteira de um outro homem ainda não identificado, e voltou a ser alvo dos golpes. O idoso perdeu os sentidos e ficou desmaiado no meio da avenida. O grupo fugiu em seguida.

Depois, Silva pegou um pedaço de concreto que estava no local e ameaçou jogar na direção de Julião e do Porsche.

O barulho das manobras e da aceleração do carro de luxo passou a incomodar os moradores de um dos prédios da avenida. Eles desceram e pediram para o jovem parar com o barulho. Ele estava com uma outra pessoa no Porsche e acompanhado por uma moto e por outro veículo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.