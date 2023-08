Homem de 70 anos é suspeito de agredir entregador e apontar revólver contra motoboys em SP

Policiais militares estiveram no local e acalmaram os ânimos, segundo testemunhas. No entanto, um vídeo registrado por uma pessoa que passava pela via e que mostra Sanches relatando as agressões viralizou e chegou a outros motoboys.

O motoboy diz que foi agarrado pelo colarinho e recebeu socos na costela do idoso. Um dos socos deixou um hematoma no ombro.

O motoboy Guilherme Sanches disse à reportagem que havia ido até uma residência nas proximidades da avenida Nossa Senhora das Mercês, no Sacomã, para realizar a entrega de uma refeição a uma mulher vizinha do idoso, que tem 70 anos.

