Homem de 29 anos é sequestrado em falso encontro em SP

O caso foi registrado no 5º DP de Osasco e o caso encaminhado a Divisão Antissequestro. No dia seguinte, os agentes encontraram o cativeiro e libertaram a vítima.

Nesse caso, a vítima, um corretor de imóveis de 29 anos, marcou encontro por aplicativo e foi sequestrado. Os suspeitos entraram em contato com a esposa, por meio do celular da vítima, e exigiram o pagamento entre R$ 20 mil e R$ 30 mil para libertá-lo.

Segundo a SSP, outros seis envolvidos no caso foram presos no dia 31 de março e dois no último dia 14.

Ao serem abordados, confessaram que mantinham uma vítima refém. Dentro do veículo foi apreendida uma arma de fogo com três munições.

Por volta das 21h, quando chegava ao local do encontro e aguardava no portão, a vítima foi abordada por três criminosos, sendo um adulto e dois adolescentes. Um deles estava armado e colocou o revólver na cabeça da vítima, que ainda na calçada passou a ter seus pertences recolhidos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 29 anos, da região de Campinas, interior de São Paulo, foi sequestrado na noite de quinta-feira (17), na zona norte da capital, depois de ser enganado e atraído para um falso encontro, também conhecido como golpe do Tinder ou golpe do Pix.

