Homem de 22 anos desaparece após ser arrastado por enxurrada em São Paulo

O bairro de Pinheiros, na zona oeste, e Santana, na norte, também apresentaram pontos de alagamento, segundo o CGE. O maior índice pluviométrico desta madrugada, 64 mm de chuva, foi computado no bairro do Jabaquara, na zona sul.

As chuvas deste sábado (12) deixaram ao menos 14 pontos intransitáveis na capital por causa de alagamentos, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências, da prefeitura de São Paulo). As zonas sul e leste da cidade foram as mais afetadas.

Neste sábado, duas equipes de bombeiros fizeram buscas no córrego Aricanduva e em um piscinão ligado ao sistema hídrico da região, próximo a avenida Caboré. Foi nessa via que Diogo e o outro rapaz foram surpreendidos pelas águas. O homem que foi salvo foi atendido em hospital da região.

O rapaz, identificado como Diogo, segundo relato do Corpo de Bombeiros, foi arrastado pela água junto com outro homem, que conseguiu se salvar.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros de São Paulo registrou o desaparecimento de um homem de 22 anos no bairro São Mateus, na zona leste de São Paulo, após as chuvas que atingiram a capital paulista na madrugada e na manhã deste sábado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.