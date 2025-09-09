Homem contaminado por ácido durante hemodiálise morre no RJ após coma





SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 29 anos morreu após ter sido intoxicado por ácido durante sessão de hemodiálise em uma clínica particular em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Bruno Rodrigues Ventura dos Santos morreu na tarde desta segunda-feira (8). O entregador estava internado em coma induzido há 18 dias na UTI do Pronto Socorro Central Dr. Armando Gomes de Sá Couto, em São Gonçalo.

Entregador foi hospitalizado em estado gravíssimo no mês passado. Na ocasião, exames médicos mostraram que ele foi contaminado com ácido peracético, que é usado para limpar a máquina de hemodiálise.

Bruno tinha doença renal crônica e fazia hemodiálise três vezes por semana. O jovem realizava o tratamento na clínica particular Nice Diálise, unidade conveniada ao SUS em São Gonçalo.

Ácido foi introduzido acidentalmente no organismo de Bruno. Família do entregador aponta que o erro ocorreu durante a troca da profissional responsável por atender o rapaz. Os parentes relataram que ele sempre fazia com uma técnica, mas que no dia do acidente uma outra profissional realizou o atendimento dele.

Bruno chegou a ser socorrido e foi colocado em coma induzido. Os médicos constataram que ele sofreu hemorragia cerebral, edema e insuficiência respiratória aguda após o ácido entrar em seu organismo.

Prefeitura de São Gonçalo disse lamentar a morte de Bruno. Por meio de nota, a gestão municipal afirmou "se solidarizar com a família do rapaz e se coloca à disposição neste momento de dor".

Secretaria Estadual de Saúde do Rio, responsável por fiscalizar as clínicas de hemodiálise, disse apurar o ocorrido. A pasta ressaltou que está transferindo os pacientes atendidos na clínica Nice Diálise para outras unidades da região.

Caso está sob investigação pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O órgão informou que até ontem o inquérito era investigado como lesão corporal provocada por imperícia, mas agora a tipificação mudará para morte decorrente de imperícia.

A reportagem não conseguiu contato com a clínica. O espaço segue aberto para manifestação.