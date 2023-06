Homem com deficiência auditiva é morto em assalto em Diadema

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem com deficiência auditiva foi vítima de latrocínio na noite desta terça-feira (27) em Diadema, na Grande São Paulo, quando se preparava para sair com seu veículo. Ele foi abordado por um criminoso, baleado e atropelado. A hipótese é de que, por conta da deficiência auditiva, ele não tenha entendido que tratava-se de um assalto.

Ninguém foi preso até o momento e a polícia faz diligências para tentar encontrar o criminoso.

A vítima foi identificada como José Luiz Barbosa, 56. O crime aconteceu na rua Javari, no bairro Taboão, por volta das 21h, quando Barbosa colocava alguns pertences dentro do carro e preparava-se para sair.

Imagens de monitoramento gravaram a chegada de um suspeito, que aborda a vítima que estava sentada no banco do motorista.

O criminoso demonstra agressividade e tenta puxar Barbosa de dentro do carro. De acordo com a PM (Polícia Militar), a hipótese inicial é de que o homem não tenha entendido que tratava-se de um assalto por conta da deficiência auditiva.

Ainda dentro do veículo, o homem foi atingido por um tiro no pescoço. O criminoso o jogou para fora do carro. Quando tentou fechar a porta, o corpo da vítima estava entre a rua e a porta. As imagens mostram que o suspeito empurra a vítima, fecha a porta e arranca com o veículo, atropelando Barbosa.

O Samu (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência) foi acionado, mas a morte foi constatada ainda no local.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a PM foi acionada, fez buscas e encontrou o veículo abandonado, ainda com alguns pertences da vítima, na rua Albatroz, a cerca de 1 km do local do crime.

A perícia foi acionada e o carro foi apreendido. O caso foi registrado como latrocínio e localização e apreensão de veículos, no 3º DP de Diadema.