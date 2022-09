Homem com CAC é preso suspeito de alugar armas para assaltantes de banco

O material é enviado ao Comando do Exército, que avalia a concessão —ou não— do certificado.

Para obter o CAC, os interessados podem comparecer a um posto de atendimento do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados ou fazer um cadastro por meio de um site do Exército Brasileiro, enviando uma série de documentos que supostamente comprovam a aptidão para o manuseio de armas —como comprovante de capacidade técnica, laudo de aptidão psicológica fornecido por psicólogos credenciados pela Polícia Federal e certidões de antecedentes criminais.

"Esse indivíduo era CAC e utilizava essa prerrogativa para vender munições, emprestar armas e alugar armas para o crime organizado. Em razão disso, entramos com um pedido de apreensão em sua residência, onde, de 21 armas registradas em nome dele, apenas uma estava na residência", detalhou ele em vídeo cedido à TV Paraíba, afiliada da Globo no estado.

