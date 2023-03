Homem cai de escada e morre em albergue que Prefeitura de SP havia prometido desativar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 45 anos morreu após cair em um albergue na Água Rasa, na zona leste de São Paulo, na tarde deste domingo (19).

Segundo a Polícia Militar, o albergado caiu de uma escada dentro do CTA (Centro Temporário de Acolhida) Água Rasa. Ele foi socorrido por uma ambulância do Resgate do Corpo de Bombeiros em parada cardiorrespiratória para o Hospital João 23, na Mooca.

A morte foi confirmada e lamentada pela Prefeitura de São Paulo, que disse que homem sofreu um acidente ao escorregar em um degrau da escada. "Assim que o acidente aconteceu, ele foi socorrido pelos colaboradores da Organização da Sociedade Civil responsável pelo serviço, que imediatamente acionaram o resgate", diz um trecho do comunicado.

Conforme a gestão municipal, a vítima registrava passagens em serviços da rede sócio assistencial da Prefeitura de São Paulo desde 2019 e estava acolhido no local desde janeiro deste ano.

Uma testemunha contou que o homem caiu de costas e bateu a nuca em um dos degraus da escada, abrindo um corte na cabeça. A testemunha relatou que os socorristas dos bombeiros estiveram no local e realizaram manobras de reanimação na vítima, que deixou o abrigo desacordada.

A Folha de S.Paulo mostrou neste mês as condições precárias em que se encontra o albergue em questão. Diante das constatações, a gestão Ricardo Nunes (MDB) havia prometido encerrar as atividades e transferir todos os seus usuários até sábado (18).

Entre os problemas revelados pela reportagem estava a falta de corrimão adequado, com algumas partes quebradas.

Conforme um convivente do local, a unidade funcionava normalmente neste domingo com ainda 60 moradores de rua abrigados no espaço.

Na mesma nota sobre a morte, a Prefeitura de São Paulo alegou que o atraso na desativação ocorreu devido a uma obra emergencial necessária em um dos banheiros do novo equipamento.

"A transferência definitiva dos acolhidos no CTA 11 para o Centro de Acolhida 'Cidade Refúgio 3', localizado na cvenida Álvaro Ramos, 2174, na Quarta Parada, na zona leste, foi adiada e será concretizada nesta segunda-feira (20)", acrescentou o comunicado.