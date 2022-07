Homem atira em ex e posta foto de vítima: 'Não vai trair mais ninguém'

No perfil do atirador, numa página na internet, a reportagem encontrou algumas publicações dele deixando claro que não aceitava o fim da relação.

O autônomo fugiu após a tentativa de feminicídio. Ele é apontado pela Polícia Civil como o principal suspeito do crime e ainda não foi encontrado. Testemunhas relataram aos investigadores do caso que a vítima já tinha uma medida protetiva contra o autônomo e que a mulher já tinha sido agredida e ameaçada por ele.

"Ao que tudo indica eles estavam junto há cerca de dois anos e ela terminou com ele já tendo em vista o comportamento agressivo do suspeito. Ele invadiu a casa dela de madrugada, pulou o muro, vizinhos ouviram uma discussão e um disparo. Fomos acionados por eles", afirmou o sargento Soares por telefone ao UOL.

A publicação foi feita cerca de uma hora e meia depois de ele atentar contra a vida da vítima de 36 anos. O crime aconteceu na madrugada de ontem. Segundo a Polícia Militar que atendeu a ocorrência, o autônomo de 43 anos atirou no rosto da mulher por não aceitar o fim do relacionamento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.