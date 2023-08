Homem atingido por aparelho em academia recebe alta no CE

"A pancada foi tão violenta, que senti eu sendo quebrando ao meio. Foi como as minhas pernas não fizessem mais parte de mim, tivessem fora do meu corpo. Graças a Deus foi um milagre a máquina não ter atingido a minha cabeça, talvez não estaria aqui pra contar a história", disse ele.

Regilânio foi atingido por um aparelho de 150 kg em uma academia de Juazeiro do Norte, no Ceará. Um vídeo de circuito interno da academia mostra o homem aguardando para usar o equipamento de musculação, enquanto a parte de cima da máquina cai sobre os ombros.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O motorista Regilânio da Silva Inácio, 42, recebeu alta do hospital onde estava internado, em Juazeiro do Norte (CE).

