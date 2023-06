Homem ateia fogo em cabelo de garota de programa no Rio

Imagens do ataque foram gravadas dentro do próprio veículo em que estava o agressor, mas ele ainda não foi identificado.

Beatriz Sttefany Vilella Vicente, de 18 anos, é mulher transexual e trabalhava no local como garota de programa quando foi atacada por um homem que estava no banco do carona de um carro. Ele usou um spray e um isqueiro para atear fogo em Beatriz e, depois, fugiu.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem ateou fogo no cabelo de uma garota de programa de 18 anos na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, na noite de sábado (10).

