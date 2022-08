Homem apontado como chefe de tráfico é preso assistindo a jogo no Maracanã

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem apontado como chefe do tráfico em comunidade no Belford Roxo, no Rio de Janeiro, foi preso nesta quarta-feira (17), durante uma partida de futebol no Maracanã. Segundo a PM, ele é conhecido como Foca e estava com uma camisa do Fluminense, com o apelido escrito nas costas —como Foka, com a letra "K" ao invés da "C".

A prisão realizada pela PM foi organizada em conjunto com o Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos), que localizaram e detiveram o suspeito.

De acordo com a polícia, ele é responsável por homicídios e tinha dois mandados de prisão em aberto.

A corporação informou que a equipe do 39º BPM (Batalhão da Polícia Militar) recebeu informações de que um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas estaria no Maracanã assistindo à partida entre Fluminense e Fortaleza pela Copa do Brasil.

A reportagem busca informações sobre a defesa do suspeito junto às Polícias Militar e Civil e atualizará a reportagem assim que houver manifestação.