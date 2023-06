Homem agride mulher após se recusar a sair de vagão feminino no Rio

A Supervia disponibiliza vagões exclusivos para mulheres em dias úteis, conforme prevê legislação do estado. A exclusividade nos carros vale das 6h às 9h e das 17h às 20h, horários com maior movimento.

De acordo com a Supervia, concessionária responsável pelos trens do Rio, o homem foi levado para a delegacia de Realengo com a mulher agredida. Nenhum dos dois teve a identidade revelada.

O momento foi filmado e viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o homem começa a discutir com uma mulher e dá um soco no rosto dela. Em resposta, ela começa a estapeá-lo.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem foi detido na quarta-feira (21) após agredir uma mulher na estação de trem de Deodoro, zona norte do Rio de Janeiro. A agressão aconteceu após ele ter sido retirado do vagão feminino, de onde se recusava a sair.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.