Homem acusado de matar pai a marteladas é condenado a 25 anos de prisão em SP

A polícia informou que, em depoimento, o réu afirmou que sua intenção era ficar com os bens do pai: cerca de R$ 100 mil, um Honda Civic e uma casa em Ourinhos (378 km de SP).

Após golpear a vítima várias vezes, Igor Fanti, na época com 21 anos, teria saído de casa e voltado apenas no dia seguinte, na companhia de outros dois homens. Os três são acusados de amarrar o corpo e jogá-lo no terreno de uma pedreira na região da Brasilândia, também na zona norte.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O 2º Tribunal do Júri de São Paulo condenou a 25 anos de prisão na quarta-feira (12) um homem acusado de matar o pai a marteladas, na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, em fevereiro de 2021.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.