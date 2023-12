Homem acusado de agredir irmã de ministro do STF é absolvido pela Justiça

"É um trauma enorme, é um momento que eu não vou esquecer nunca na minha vida, me marcou. Eu não tenho mais coragem de sair na rua para passear com meus cachorros", afirmou.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que Caroline toca o interfone do prédio e fica de costas para a rua. O homem caminhava pela calçada quando os cachorros da advogada, que estavam com coleira e guia, vão na direção a ele, latindo e pulando.

"Não se trata de acobertar a conduta do réu, mas sim de avaliar que a situação fática não se enquadra como ilícito penal quando muito em um ilícito civil, na proporção em que será verificado eventual dano moral em decorrência da ação do réu", escreveu.

Ainda em trecho do processo, a juíza afirma que pelas imagens não houve agressão do réu contra Caroline "qual sequer encostou na vítima e nem mesmo se projetou na direção dela".

As imagens a que ela se referem são as da portaria, divulgadas quando o caso veio à tona.

"Nota-se que a corda da coleira dos dois cachorros estava frouxa e a vítima [Caroline] não conteve e não teve nenhum cuidado na contenção de projeção do ataque de seus cachorros, sendo que a vítima mesmo percebendo que seus dois cachorros foram em direção do réu, não os conteve, conforme se vê claramente pelas imagens", aponta a juíza.

A agressão ocorreu no dia 16 de outubro em frente ao condomínio onde Caroline mora, em Perdizes, na zona oeste da capital. No dia 20 de outubro o agressor já havia sido indiciado pela Polícia Civil pelos mesmos crimes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rogério Cardoso Junior, acusado de agredir com pontapés a advogada Caroline Zanin Martins, irmã do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin, e os cachorros dela, foi absolvido pela Justiça paulista.

