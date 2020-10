História real

Estreia nesta terça, às 22h, na HBO, o documentário Wild Card: The Downfall Of a Radio Loudmouth, que retrata detalhes da ascensão e queda de Craig Carton, personalidade do rádio de Nova York. Dirigido e produzido por Martin Dunn e Marie McGovern, reúne entrevistas com o comentarista esportivo e pessoas próximas a ele.

No decorrer da história, o filme revela seu vício secreto, financiado por um negócio ilícito de venda de ingressos. Preso pelo FBI, Carton foi acusado de conspiração, fraude eletrônica e de investimentos em 2017.

