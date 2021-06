Hidroxicloroquina doada pelos EUA encalha, e Saúde avalia seguir a bula

No Amazonas, os 120 mil comprimidos recebidos em janeiro, quando o estado enfrentava colapso por falta de oxigênio, foram distribuídos para tratamento de pacientes com lúpus e artrite, afirma a Secretaria Estadual de Saúde. A posição foi reforçada pelo ex-secretário da área, Marcellus Campelo, em depoimento à CPI da Covid.

O ministro disse à reportagem que mantém a orientação citada na CPI, salvo nova análise da Conitec, comissão que analisa incorporação de remédios no SUS e que já deu parecer inicial desfavorável à cloroquina no tratamento hospitalar, por exemplo.

O Exército também estoca cerca de 300 mil unidades de cloroquina, parte dos 3,2 milhões de comprimidos feitos no laboratório para a pandemia. A produção anterior da droga no órgão havia sido de 256 mil unidades, em 2017.

O ministério apontava que a hidroxicloroquina doada por Trump seria o trunfo do país para enfrentar a Covid a partir do segundo semestre de 2020.

Segundo informações entregues pela Saúde à CPI da Covid e concedidas pelo Exército via Lei de Acesso à Informação, há ainda 2,17 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina estocados. A maior parte (1,4 milhão) está em armazém do Ministério da Saúde. Já o Exército guardou cerca de 1 milhão dos remédios doados, dos quais ainda mantém ao menos 780 mil.

Cerca de 70% dos 3 milhões de unidades doadas ao Brasil seguem em estoque. Agora, a proposta é redistribuir esses medicamentos para uso nas indicações previstas em bula, como artrite e lúpus. Esse pedido já havia sido feito por gestores de saúde no ano passado, mas o ministério ainda buscava alternativas para uso dos remédios em pacientes com Covid-19.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Mais de um ano após comemorar a doação de hidroxicloroquina pelos Estados Unidos e por uma farmacêutica para o uso contra a Covid, o governo Jair Bolsonaro ainda estoca cerca de 2,1 milhões desses comprimidos em armazéns do Ministério da Saúde e do Exército e já avalia dar novo destino a eles.

