Hemisfério norte presenciará eclipse solar nesta terça; fenômeno pode ser visto na internet

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Parte do mundo presenciará a Lua passando em frente ao Sol, em um eclipse solar parcial —o último de 2022— nesta terça-feira (25).

O fenômeno será visto em quase toda a Europa, em parte da Rússia, no Norte da África, no Oriente Médio, no Sudoeste asiático, na Índia e em um pedacinho da Groenlândia.

Infelizmente, ele não será visível do Brasil (mas vai dar para acompanhar online. Veja melhor a seguir).

O eclipse começa no Oceano Atlântico, às 6h, e termina às 10h. O pico ocorre por volta das 8h.

Quem por acaso estiver viajando por algum dos lugares mais sortudos, poderá acompanhar o eclipse com seus próprios olhos.

Mas mesmo quem estiver por aqui poderá, de alguma forma, fazer isso.

Alguns observatórios pelo mundo irão transmitir o fenômeno ao vivo, na manhã de terça-feira.

Observatório Real Greenwich, do Reino Unido: https://youtu.be/2FKh2xLo4Ek

TimeandDate.com: https://youtu.be/0sx_vuKEGlY

Cosmosapiens: https://youtu.be/j31icwnZBi4

O QUE VEREMOS?

Dependendo de onde for observado, o eclipse é mais ou menos intenso.

No pico e do local mais bem posicionado (no caso, o polo norte, onde não há muitos observadores), o Sol será 82% bloqueado pela Lua — não será um alinhamento perfeito, por isso é um eclipse "parcial".

Ou seja, vemos uma "fatia" do Sol, com um formato que parece uma Lua crescente, como se tivesse levado uma mordida.

Para observadores da Europa, da África e da Ásia, o Sol parecerá obscurecido em vários graus. Na Rússia, por exemplo, cerca de 80% do disco solar será coberto pela Lua; no oeste da China, 70%; na Noruega e Finlândia, 63% e 62%, respectivamente.

QUAL O PRÓXIMO?

Eclipses solares acontecem quando a Lua passa na frente do Sol, do ponto de vista da Terra. Isso acontece entre duas e cinco vezes ao ano, sempre da fase da Lua nova — quando nosso satélite está entre a Terra e o Sol.

Um eclipse total, quando o Sol é 100% bloqueado, acontece aproximadamente a cada 18 meses.

Em 2023, há dois eclipses: um total, em 20 de abril (também não será visível do Brasil) e um anular, em 14 de outubro. Este, sim, poderemos testemunhar, com um lindo efeito de "anel de fogo" em volta do Sol.