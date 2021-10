Helicóptero com 246 quilos de cocaína cai na região da fronteira com Paraguai

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um helicóptero com 246 quilos de cocaína caiu nesta quarta-feira (20) em um fazenda na região de Ponta Porã (MS), na fronteira com o Paraguai.

Duas pessoas morreram no acidente e seus corpos foram encontrados carbonizados.

O helicóptero modelo Robinson R66 Turbine prefixo PR ITT consta em nome de empresa imobiliária de Taubaté, no interior paulista. A aeronave tinha situação regular.

Policiais militares, federais e da Guarda Civil Municipal de Ponta Porã e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local, assim como uma equipe da DRACCO (Departamento de Repressão a Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul).

A Polícia Civil solicitou exames periciais e papiloscópicos para tentar identificar os ocupantes da aeronave.

De acordo com apurações preliminares, uma das vítimas teria no peito a tatuagem com a inscrição "salmo 63". No segundo corpo, haveria outras tatuagens com palavras "amor" e "gratidão".

O acidente aconteceu no começo da tarde, em uma fazenda onde trabalhadores atuavam em uma área de plantio de sementes.