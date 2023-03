Helicóptero cai e deixa quatro mortos em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O helicóptero PR-PGC, que pertencia à empresa de táxi aéreo Helimarte, caiu por volta das 14h35 desta sexta-feira (17) no bairro da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista.

O major Yuri Moraes, do Corpo de Bombeiros, informou que são quatro vítimas fatais, todos homens: três de São Paulo e um do Rio de Janeiro. Eles viajavam do Guarujá para o Campo de Marte, em Santana, na zona norte.

Os bombeiros enviaram nove viaturas para fazer o atendimento. No local também há equipes da Polícia Militar e Defesa Civil.

A queda ocorreu na rua Padre Luís Alves Siqueira esquina com rua James Holland, atrás do Atacadão e próximo ao cruzamento entre as avenidas Abrahão Ribeiro e Norma Pieruccini Gianotti, passagem entre a avenida Pacaembu e a marginal Tietê.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve reporte de problemas à torre de comando do aeroporto. Antes de cair dentro de uma empresa, a aeronave, modelo Robinson 44 de pequeno porte, colidiu contra um coqueiro e pedaços ficaram espalhados pela rua, como um fone de ouvido, fuselagem e um tênis. Não houve explosão. Uma parte da hélice ficou presa entre os galhos da árvore.

"Estava no farol olhando para o helicóptero. Ele deu uma guinada e de repente a hélice parou. Ele despencou como chumbo", disse o propagandista Weber Boppré, 63.

A Defesa Civil fez vistoria das casas e não encontrou perigo de desmoronamento por causa do acidente. Agora a Polícia Militar isolou a área e aguarda a chegada da perícia para avaliar as causas da queda.

