2. Comer carne vermelha com frequência: uma pesquisa publicada no BMJ descobriu que consumir mais carne vermelha está relacionado a um risco maior de morrer de oito doenças comuns, incluindo câncer, diabetes e doenças cardíacas.

De acordo com a Eat This, Not That!, esses hábitos a seguir agem contra a aparência jovem e favorecem o envelhecimento:

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.