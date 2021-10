Guardas salvam cadela abandonada no CE com um bilhete escrito "não me deixem morrer"

No bilhete, a dona da cadela escreveu: "Por favor, me ajude. Não dexem [sic] eu morrer. Nome da cadela: Lesie. Cuidem da minha amiga. Não tive condições para criar. Eu pesso [sic] que não deixem ela morrer e cuidem dela bem".

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Guardas Municipais da cidade de Aquiraz, no literol do Ceará, resgataram uma cadela abandonada em situação precária de saúde pela dona. Junto do animal havia um bilhete com um apelo: "Não me deixem morrer".

