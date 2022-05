Guarda Civil deve manter ao menos 100 agentes para evitar volta da cracolândia

Por volta das 11h30, a situação na praça estava "pacificada", segundo agentes da Polícia Civil que estavam no local para acompanhar o rescaldo da operação. As equipes de zeladoria da prefeitura trabalham na praça sob a proteção de centenas de guardas e policiais civis.

Uma medida semelhante foi aplicada no antigo endereço da cracolândia. No dia 20 de abril, a prefeitura informou que mantinha 11 viaturas e 40 agentes circulando nas ruas no entorno da praça Júlios Prestes, no centro.

