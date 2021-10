Gruta que desabou e matou ao menos 3 em Altinópolis (SP) não está na rota de turismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gruta que desmoronou na madrugada deste domingo (31) soterrando ao menos 10 bombeiros civis em Altinópolis (333 km de São Paulo) está fora do roteiro das agências de turismo local. Até agora, foram confirmadas três mortos, segundo informou o Corpo de Bombeiros perto das 17h em suas redes sociais.

Equipes de resgate lideradas pelo Corpo de Bombeiros continuam o trabalho para tentar localizar seis vítimas que ainda estão entre os escombros. Até agora uma pessoa foi resgatada com vida. Outras cinco pessoas também receberam atendimento médico. Ainda não está claro se essas pessoas estavam ou não com o grupo.

Embora haja recomendação para que ela não seja utilizada devido às suas características, treinamentos são realizados por lá.

"Essa caverna especificamente é de areia e o teto dela não é seguro para visitas. As equipes a utilizam para treinamento de resgate de caverna. O que eu fui informado é que esse grupo apenas a utilizou para fugir da chuva forte que atingia a cidade", afirmou o bombeiro civil Bolívar Fundão Filho, 58, presidente da Busf-Brasil (Organização Bombeiros Unidos Sem Fronteiras).

Fundão Filho afirmou que as pessoas que estão soterradas integram a Busf-Brasil. "Eles já conheciam, mas nunca usamos para treinamento. É um local de difícil acesso e no meio do matagal", diz.

Daniela Magalhães, da Zéventura Ecoturismo, empresa que oferece passeios em pontos turísticos na cidade, afirma ser comum que alguns grupos passem a noite no local para realizar os treinamentos na região.

"Ela [a gruta] é catalogada, porém não é um ponto turístico. É muito difícil de levar as pessoas lá e muitos guias nem a conhecem", afirma.

Informações preliminares do Corpo de Bombeiros postadas no Twitter indicam que essas pessoas soterradas faziam parte de um grupo maior, de 28 pessoas. Outras 18 estavam na caverna Itambé, próxima da Duas Bocas.

RESGATE

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que cerca de 75 bombeiros militares participam do resgate, além do canil.

O governo estadual montou uma força-tarefa para o resgate. "Um grupo de especialistas em resgate, acompanhado por técnicos da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e um geólogo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), decolou em um King Air da PM às 11h30 do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, rumo ao município para reforçar o trabalho", informa a nota.

Além disso, um destacamento do Gead (Grupo de Atendimento em Emergência e Desastre) também estão a caminho do local para auxiliar nas buscas, segundo a SSP.

Dois helicópteros Águia estão disponíveis para apoiar as ações das equipes, que contam com o reforço do policiamento territorial. Até o momento, cinco vítimas foram socorridas aos serviços médicos da região.

Em um vídeo postado em suas redes sociais, bombeiros retiram as pedras com as mãos.

TURISMO

Privilegiada pela natureza, a cidade de Altinópolis tem com um de seus principais atrativos o ecoturismo.

Entre os pontos mais requisitados pelos visitantes estão as cachoeiras do Procópio, dos Macacos e de Itambém, além do morro da Mesa. As grutas do Padedão e de Itambém integram os roteiros das empresas que oferecem passeios por lá.