Grupos de esquerda fazem ato por 'Independência popular' e contra Bolsonaro no Museu do Ipiranga

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Militantes da juventude do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), do Levante Popular da Juventude e do Movimento Brasil Popular fizeram um protesto no Museu do Ipirianga (zona sul da capital paulista) com faixas pedindo "Independência popular" e contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) na tarde desta quarta-feira (7).

A manifestação estendeu os materiais perto de monumentos no parque onde fica o museu, reaberto nesta quarta. Segundo informações dos movimentos de esquerda, o protesto serviu para denunciar ataques à democracia feitos pelo presidente e defender a solução de problemas da população em geral.

Os ativistas reivindicaram medidas para garantir o bem-estar do povo brasileiro e defenderam "uma grande mobilização nacional para derrotar, nas urnas e nas ruas, o neofascismo". Os movimentos apoiam a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).