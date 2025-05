Grupo rouba ao menos 30 pistolas de clube de tiro na zona oeste de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criminosos invadiram um clube de tiro na zona oeste de São Paulo e roubaram ao menos 30 pistolas calibre 380, na noite de terça-feira (20).

O caso ocorreu na rua Mina Rambal, no Jaraguá, por volta das 21h. Ninguém foi preso até o momento, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Ainda segundo a pasta, até o momento não foi possível precisar a quantidade de armas roubadas.

Quatro criminosos chegaram ao local, que estava fechado, em um Fiat Palio cinza.

Segundo a SSP, o filho do dono do espaço, que mora na parte de cima do clube, tinha saído para levar um funcionário para casa. Na volta, foi rendido e feito refém durante o assalto. Depois, os homens fugiram com o carro da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, Kaue Silva Goes, 28, relatou que foi obrigado a levar os criminosos até o cofre e que, além de um deles estar armado, mostraram fotos de seus familiares como ameaça para obrigá-lo a cooperar. Já na sala do cofre, segundo o registro policial, ele foi amarrado. Consta que ele ainda tentou lutar com os criminosos, mas foi atingido por um tiro de raspão na mão, além de sofrer diversos chutes e socos.

Ele contou, ainda, que os assaltantes não conseguiram acessar o segundo cofre porque ele quebrou a chave no mecanismo de abertura de propósito.

Kaue afirmou que não estava armado no momento da abordagem porque não tem porte e que sua arma estava pessoal estava guardada no interior do stand, mas que os bandidos não quiseram levar sua arma nem seu celular.

Vilson Goes, pai de kaue dono do estabelecimento, disse à imprensa que o grupo obrigou a vítima a abrir o cofre. "Tem três, quatro portas até chegar ao cofre, e ainda tem a porta do cofre. Eles ficaram mais ou menos 20 minutos."

Ainda de acordo com ele, o filho aproveitou um momento de distração dos criminosos e reagiu.

"Ele conseguiu atingir com soco um dos bandidos, que disparou três tiros contra ele [Kaue]. Pegou um na mão", afirmou. Depois, o grupo fugiu.

Segundo o proprietário, também foram levados HDs com as imagens das câmeras de monitoramento.

O carro da vítima foi abandonado na avenida Euclides da Cunha, no Jardim Britânia, a 6 km do local do crime.

"O caso foi registrado como roubo e localização/apreensão e entrega de veículo no 33° DP (Pirituba), que requisitou perícia. As diligências seguem para identificar e prender os autores, bem como esclarecer os fatos", afirmou a SSP.