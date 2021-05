Grupo prioritário, só 41% das crianças tomaram vacina da gripe

A 2ª etapa de vacinação contra o Influenza, iniciada em 11 de maio, vai até 8 de junho, com prioridade a pessoas com 60 anos e mais e professores de todos os níveis de educação.

Os dados foram fornecidos pelo Ministério da Saúde e se referem até as 16h30 desta quarta (19). "Temos visto queda de cobertura vacinal contra todas as doenças", diz Luciana Becker, infectologista pediatra do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, em São Paulo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Menos da metade das crianças entre seis meses e seis anos de idade foram vacinadas contra o vírus Influenza, causador da gripe, desde o início da campanha nacional de vacinação no dia 12 de abril. Elas fazem parte do primeiro grupo prioritário, cuja etapa de vacinação já acabou --vale lembrar que isso não impede a imunização posterior.

