Grupo mata 6 pessoas e fere 12 em festa 'paredão' em Salvador

“Não permitiremos mais a realização. Festa popular é bem-vinda, mas tem que ser previamente comunicada, para que as medidas de segurança sejam adotadas. Minha orientação é, no momento que tiver se instalando, apreender o equipamento e os responsáveis, levar para fazer registro e só devolver depois das medidas legais.”

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Seis pessoas foram assassinadas e outras 12, feridas por um grupo armado em uma festa do tipo “paredão”, no início da madrugada desta quarta-feira (13) em Salvador. Dois dos feridos que haviam sido levados a unidades de saúde foram depois presos pela polícia.

