Grupo invade escola municipal e troca tiros com guarda-civil na Grande SP

Em nota, a Prefeitura de São Bernardo do Campo confirmou os disparos de arma de fogo e declarou que a ação do funcionário público impediu uma tentativa de invasão à escola Ana Maria Poppovic.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de quatro homens invadiu uma escola municipal em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, na tarde desta terça-feira (29), e trocou tiros com um guarda-civil que atua na segurança do estabelecimento de ensino.

