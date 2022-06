Grupo é flagrado falsificando cervejas vendidas em bailes funk

A operação conjunta contou com a participação de policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BVPE).

Algumas pessoas tentaram fugir pulando o muro da parte de trás do galpão, mas acabaram presas pela polícia. Os envolvidos confessaram participação no esquema.

Segundo a delegacia, a investigação começou quando a polícia começou a investigar a venda de bebidas alcoólicas nos bailes funks das favelas do Complexo da Maré. Ao chegar ao galpão, uma equipe seguiu um caminhão carregado de bebidas que saiu do local e foi interceptado. Outra equipe cercou o galpão e solicitou o comparecimento de um representante.

Ainda de acordo com informações da Delegacia de Bonsucesso, o local onde as garrafas de cervejas eram adulteradas funcionava em condições insalubres. Os rótulos da cerveja A Certa "eram removidos com água, abertas sem qualquer condição mínima de higiene e tampadas novamente com tampas de outras marcas mais famosas e mais caras", destacou a Polícia Civil.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Uma operação em conjunto das polícias Civil e Militar fechou ontem (20) um galpão em Queimados, na Baixada Fluminense, usado para falsificar cervejas que eram vendidas para os bailes funks do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro.

