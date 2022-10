Grupo cria primeiro aplicativo de relacionamentos do Brasil para pessoas negras

Outro aplicativo com proposta parecida é o CultureCrush, fundado pela empreendedora americana Amanda Spann. O perfil brasileiro da marca no Instagram tem cerca de 5.000 seguidores.

O cadastro é feito por meio do número de celular. Após receber um código de verificação via SMS, o usuário é encaminhado para a página de perfil. São pedidas informações como nome, gênero, data de nascimento, profissão e bio (descrição).

A dinâmica é parecida com a das diferentes plataformas de relacionamento -quando o interesse for mútuo, os usuários darão "chamego".

"Se a pessoa simpatizar com a comunidade negra, realmente respeitar e for antirracista, ela vai estar lá e vai ser bem-vinda. Mas o que a gente fomenta é que o aplicativo seja para ajudar pessoas a encontrarem o seu amor afrocentrado", diz a diretora de marketing, Ana Paula Santos, uma das sócias.

Depois de ser desligado de seu último emprego, ele investiu R$ 25 mil no novo projeto e passou a se dedicar com exclusividade ao desenvolvimento do software. O app tem outros três sócios.

